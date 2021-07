Concorso Ministero dell’Interno, 53 ispettori informatici Vigili del Fuoco: preselezione confermata il 30 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) *aggiornamento del 27/07/2021: con avviso sulla Gazzetta Ufficiale è confermato lo svolgimento della prova preselettiva. *aggiornamento del 13/07/2021: la prova preselettiva del Concorso per 53 informatici avrà luogo il 30 luglio alla Fiera di Roma, padiglioni 6 – 7 – 8, con due sessioni giornaliere: ore 9, per i candidati con cognome da Abate a Lepori; ore 15 per i candidati con cognome da Leto a Zuppa. La prova consiste nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame (il dettaglio all’art. 7 del bando). La conferma della sede, del giorno e dell’ora verrà pubblicata nella Gazzetta ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 luglio 2021) *aggiornamento del 27/07/2021: con avviso sulla Gazzetta Ufficiale è confermato lo svolgimento della prova preselettiva. *aggiornamento del 13/07/2021: la prova preselettiva delper 53avrà luogo il 30alla Fiera di Roma, padiglioni 6 – 7 – 8, con due sessioni giornaliere: ore 9, per i candidati con cognome da Abate a Lepori; ore 15 per i candidati con cognome da Leto a Zuppa. La prova consiste nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame (il dettaglio all’art. 7 del bando). La conferma della sede, del giorno e dell’ora verrà pubblicata nella Gazzetta ...

