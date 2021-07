Concorso Comune di Genova, 67 agenti di Polizia Locale: nuovo bando e riapertura termini per partecipare (Di martedì 27 luglio 2021) *aggiornamento del 27/07/2021: modificato il bando del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 67 agenti di Polizia Locale – Municipale e riaperti i termini per fare domanda. C’è tempo fino all’11 agosto per inviare l’istanza, che deve essere prodotta nuovamente anche dai candidati al precedente bando (senza però versare una ulteriore tassa concorsuale). Rimangono la preselezione (eventuale), le prove di efficienza fisica, la prova scritta e l’orale. La prima si terrà a partire dal 30 agosto, la seconda il 9 settembre e la terza il 14 settembre. L’ultima prova, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 luglio 2021) *aggiornamento del 27/07/2021: modificato ildelper l’assunzione a tempo indeterminato di 67di– Municipale e riaperti iper fare domanda. C’è tempo fino all’11 agosto per inviare l’istanza, che deve essere prodotta nuovamente anche dai candidati al precedente(senza però versare una ulteriore tassa concorsuale). Rimangono la preselezione (eventuale), le prove di efficienza fisica, la prova scritta e l’orale. La prima si terrà a partire dal 30 agosto, la seconda il 9 settembre e la terza il 14 settembre. L’ultima prova, ...

