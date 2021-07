Calciomercato Salernitana | Tutino in uscita dal Napoli

(Di martedì 27 luglio 2021), il club campano punta sul ritorno di Gennaro, giocatore fuori dal progetto delIn casasi pensa alle cessioni. Tra i giocatori ritenuti fuori dal progetto del nuovo tecnico Luciano Spalletti c’è l’attaccante Gennaro, tornato dopo aver passato la scorsa stagione in prestito alla. E, proprio a Salerno, il 24enne potrebbe fare ritorno. A riportarlo è Tuttosport, che segnala laattiva per il prestito dell’attaccante, finito però anche nel mirino del Parma, pronto invece a ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana

L'ipotesiè tramontana, i campani sembrano più attirati da altri obiettivi, per questo motivo la Samp starebbe spingendo per la soluzione Brescia , considerata secondo Tuttosport la ...Sull'ex Inter si è mossa recentemente in maniera convinta la, alla caccia di una punta, ma adesso sussiste il nodo legato alla formula del trasferimento. Secondo Tuttosport la cessione a ...Il Napoli punta a guadagnare circa 20 milioni di euro dalla cessione dei due attaccanti che hanno partecipato al ritiro di Dimaro.Manca ancora poco più di un mese alla chiusura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Il general manager giallorosso sta provando a regalare a Mourinho la rosa per poter competere su più c ...