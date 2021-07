Boom di contagi a Tokyo, 2.848 nelle ultime 24 ore (Di martedì 27 luglio 2021) Boom di contagi di coronavirus a Tokyo mentre sono in corso le Olimpiadi. nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.848 nuovi casi. Sale così a oltre 200.000 il totale delle persone di Tokyo che hanno contratto il virus da inizio pandemia. Con i nuovi casi che salgono a livelli senza precedenti, i residenti della capitale corrono un rischio maggiore di contrarre l’infezione ora più che in qualsiasi momento dall’inizio della pandemia, ha affermato Koji Wada, professore di sanità pubblica presso l’Università internazionale della salute e del benessere e membro del comitato consultivo sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021)didi coronavirus amentre sono in corso le Olimpiadi.24 ore sono stati registrati 2.848 nuovi casi. Sale così a oltre 200.000 il totale delle persone diche hanno contratto il virus da inizio pandemia. Con i nuovi casi che salgono a livelli senza precedenti, i residenti della capitale corrono un rischio maggiore di contrarre l’infezione ora più che in qualsiasi momento dall’inizio della pandemia, ha affermato Koji Wada, professore di sanità pubblica presso l’Università internazionale della salute e del benessere e membro del comitato consultivo sul ...

