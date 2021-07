Ai Maneskin la Lupa Capitolina. Poi l’annuncio: “Suoneremo al Circo Massimo” (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo aver scalato le classifiche internazionali i Maneskin tornano trionfanti nella città che li ha visti nascere, per un appuntamento in una delle venue più ambite di sempre: il Circo Massimo di Roma. A pochi minuti da lì, in via del Corso, la band romana si esibiva live in strada mentre muoveva i primi passi. Il concerto si terrà sabato 9 luglio 2022. l’annuncio è arrivato durante l’evento di assegnazione alla band dell’onorificenza ‘Lupa Capitolina’, il Massimo riconoscimento romano per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo aver scalato le classifiche internazionali itornano trionfanti nella città che li ha visti nascere, per un appuntamento in una delle venue più ambite di sempre: ildi Roma. A pochi minuti da lì, in via del Corso, la band romana si esibiva live in strada mentre muoveva i primi passi. Il concerto si terrà sabato 9 luglio 2022.è arrivato durante l’evento di assegnazione alla band dell’onorificenza ‘’, ilriconoscimento romano per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società, in ...

