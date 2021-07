Variante Delta, “Entro due settimane, 32mila contagi al giorno”. A rischio 4 regioni (Di lunedì 26 luglio 2021) La Variante Delta continua la propria avanzata e l’Italia teme la progressione della mutazione ex indiana del Covid. Preoccupanti sono le previsioni sui contagi. Secondo Giovanni Sebastiani, matematico dell’Istituto per le Applicazioni del calcolo del Cnr: nel giro di due settimane, se il trend dovesse restare invariato, potremmo contare dai 20mila ai 32mila contagi al giorno anche in Italia, proprio come nel Regno Unito. “L’incidenza è in crescita nel Regno Unito da circa nove settimane. Nella fase iniziale – osserva il matematico – la crescita era ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) Lacontinua la propria avanzata e l’Italia teme la progressione della mutazione ex indiana del Covid. Preoccupanti sono le previsioni sui. Secondo Giovanni Sebastiani, matematico dell’Istituto per le Applicazioni del calcolo del Cnr: nel giro di due, se il trend dovesse restare invariato, potremmo contare dai 20mila aialanche in Italia, proprio come nel Regno Unito. “L’incidenza è in crescita nel Regno Unito da circa nove. Nella fase iniziale – osserva il matematico – la crescita era ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta In Costa Azzurra da oggi: obbligatoria la mascherina, vietato bere alcolici sulle strade e 'zittiti' bar e stabilimenti balneari Infine, la quota della variante 'Delta', una delle cui caratteristiche è l'alto tasso di diffusione, è notevolmente aumentata e si attesta ora al 91%. In queste condizioni, sentiti gli amministratori ...

Berlino: limiti alle libertà ai non vaccinati. Laschet scettico "Le persone vaccinate avranno sicuramente più libertà di quelle non vaccinate". Con l'aumento dei casi di Covid - 19, e segnatamente della variante delta, anche la Germania pensa di introdurre restrizioni per le persone contrarie al vaccino. L'avvertimento è arrivato da un politico molto vicino ad Angela Merkel: il suo capo di gabinetto ...

Perché la variante delta ha così successo Il Post Covid, Figliuolo: “vicini al traguardo del 60% dei vaccinati” ROMA – L’obiettivo dell’80% a settembre è ad un passo ma serve camminare. L’efficacia con 2 dosi varia dall’88% al 96%. “Abbiamo superato 65 milioni di dosi somminist ...

Variante Delta, “Entro due settimane, 32mila contagi al giorno”. A rischio 4 regioni La variante Delta continua la propria avanzata e l’Italia teme la progressione della mutazione ex indiana del Covid. Preoccupanti sono le previsioni sui contagi. Secondo Giovanni Sebastiani, matematic ...

