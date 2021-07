Un Posto al Sole, anticipazioni 26-30 luglio 2021: Guido subisce un’aggressione (Di lunedì 26 luglio 2021) Guido - UPAS Attimi di forte tensione per il vigile Guido Del Bue (Germano Bellavia) nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana. Durante un turno di lavoro, l’uomo verrà infatti aggredito e tutto ciò sembrerà coincidere con il ritorno di Pietro Abbate (Simon Grechi). In ogni caso, Guido potrà contare sull’aiuto di Raffaele (Patrizio Rispo) e Franco (Peppe Zarbo), che gli presteranno il primo soccorso, ma subito dopo capirà che gli è stata sottratta la pistola d’ordinanza. Lunedì 26 e martedì 27 luglio la soap di Rai3 andrà in onda eccezionalmente alle 20.20, mentre i ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 luglio 2021)- UPAS Attimi di forte tensione per il vigileDel Bue (Germano Bellavia) nelle puntate di Unalin onda questa settimana. Durante un turno di lavoro, l’uomo verrà infatti aggredito e tutto ciò sembrerà coincidere con il ritorno di Pietro Abbate (Simon Grechi). In ogni caso,potrà contare sull’aiuto di Raffaele (Patrizio Rispo) e Franco (Peppe Zarbo), che gli presteranno il primo soccorso, ma subito dopo capirà che gli è stata sottratta la pistola d’ordinanza. Lunedì 26 e martedì 27la soap di Rai3 andrà in onda eccezionalmente alle 20.20, mentre i ...

