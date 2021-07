Twitter è ancora utile dopo 15 anni? Risponde Antonio Palmieri

(Di lunedì 26 luglio 2021) “è un information network: se segui la gente giusta ti offre informazione, formazione e relazioni, che puoi e devi contraccambiare!”. Questo è un mio tweet (allora il numero massimo di caratteri disponibile era 140) dell’estate 2016, scritto nel tempo in cuicompiva diecidi vita: nel luglio 2006 la piattaforma si apriva agli utenti. Ora dine ha appena compiuti quindici e i caratteri sono diventati 240; ha attraversato alti e bassi, tentato modifiche e provato cambiamenti, tuttavia la sua essenza non è cambiata.è arrivata al suo compleannoun inizio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Twitter ancora

Sky Tg24

Tuttavia, il testo dovràpassare il filtro del Consiglio costituzionale prima di diventare ... Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha festeggiato suil traguardo di 40 ..."Voglio fareun po' più di due diligence per confermare che la percentuale dell'utilizzo di ... nel corso di quello stesso evento, da Jack Dorsey, numero uno di, che ha dichiarato che "...Twitter, su iOS, è al lavoro su un tasto di dislike per le risposte ai tweet, come opzione per votare in positivo o in negativo ...Twitter darà la possibilità agli utenti di bloccare i commenti di utenti indesiderati. Questa funzione sarà applicabile anche ai tweet vecchi.