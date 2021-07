Tokyo 2020, softball: tutti i risultati e la classifica (Di lunedì 26 luglio 2021) tutti i risultati e la classifica del torneo di softball alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il softball fa ritorno nel programma a cinque cerchi a distanza di 13 anni dall’ultima apparizione, a Pechino 2008. L’Italia è alla sua terza presenza ai Giochi, dopo le edizioni di Sydney 2000 e Atene 2004, e proverà a conquistare una storica medaglia. Di seguito tutti i risultati e la classifica del torneo olimpico aggiornati in tempo reale. IL REGOLAMENTO E LA FORMULA IL CALENDARIO DELL’ITALIA AZZURRE IN CAMPO NEL RICORDO DI ENRICO ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)e ladel torneo dialle Olimpiadi di. Ilfa ritorno nel programma a cinque cerchi a distanza di 13 anni dall’ultima apparizione, a Pechino 2008. L’Italia è alla sua terza presenza ai Giochi, dopo le edizioni di Sydney 2000 e Atene 2004, e proverà a conquistare una storica medaglia. Di seguitoe ladel torneo olimpico aggiornati in tempo reale. IL REGOLAMENTO E LA FORMULA IL CALENDARIO DELL’ITALIA AZZURRE IN CAMPO NEL RICORDO DI ENRICO ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - fisco24_info : Tokyo 2020, Di Francisca: 'Fioretto in difficoltà, pronta a dare una mano': 'C'è un problema non solo nel fioretto… - zazoomblog : Tokyo 2020 tennistavolo: il Giappone prevale sulla Cina Mizutani-Ito d’oro nel doppio misto - #Tokyo #tennistavolo… -