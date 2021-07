“Sono disperata”: la drammatica vicenda di Yara, uccisa a 16 anni per errore dalla migliore amica (Di lunedì 26 luglio 2021) Non riesce a darsi pace la 16enne che per errore ha investito e ucciso la migliore amica Yara: il mondo le è crollato addosso. Una delle tragedie più recenti che si Sono verificate nel nostro Paese riguarda la morte della sedicenne di Montepulciano Yara Gattavecchi. La giovanissima studentessa di liceo linguistico si trovava in compagnia della migliore amica ad una festicciola organizzata da alcuni coetanei, quando è giunto il momento di andarsene. A riportarla a casa doveva essere la compagna di banco, che per l’occasione aveva preso la mini di seconda ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 luglio 2021) Non riesce a darsi pace la 16enne che perha investito e ucciso la: il mondo le è crollato addosso. Una delle tragedie più recenti che siverificate nel nostro Paese riguarda la morte della sedicenne di MontepulcianoGattavecchi. La giovanissima studentessa di liceo linguistico si trovava in compagnia dellaad una festicciola organizzata da alcuni coetanei, quando è giunto il momento di andarsene. A riportarla a casa doveva essere la compagna di banco, che per l’occasione aveva preso la mini di seconda ...

