"Sono di nuovo in ospedale". Mara Venier, i problemi mancano mai: "Non so quando finirà" (Di lunedì 26 luglio 2021) Non c'è fine, o forse finalmente è vicina. La problematica sventura clinica di Mara Venier sembra non veder mai luce, visto che si trova nuovamente in ospedale. Come tutti ormai avranno appreso, gli ultimi mesi Sono stati molto faticosi per la regina della domenica italiana. Dopo gravi complicazioni dovute ad un intervento ai denti, è iniziato il suo lungo incubo. Inizialmente era tornata soddisfatta da un lungo intervento ai denti, che invece subito dopo le ha provocato complicazioni tra cui una paralisi parziale del volto, tanto da doversi assentare da una delle ultime puntate di Domenica In. Da lì in poi si è dovuta ...

