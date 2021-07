Sky, le novità in arrivo nel mese di agosto 2021 (Di lunedì 26 luglio 2021) A luglio Sky ha lanciato quattro nuovi canali dedicati all'intrattenimento che hanno notevolmente allargato l'offerta per il pubblico. E così agosto, mese centrale dell'estate diventa ancora più interessante, soprattutto per chi non va in vacanza o, anche in ferie, non rinuncia a guardare un po' di televisione. Si comincia il mese con una nuova serie, con protagonista Carla Cugino affiancata da Giancarlo Esposito, e si finisce con il concerto-evento RTL Power Hits Estate 2021, che stabilirà quale canzone, tra tutte le hits di questi mesi, è il vero tormentone dell'estate. In mezzo, tanti titoli tra serie tv, film e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 luglio 2021) A luglio Sky ha lanciato quattro nuovi canali dedicati all'intrattenimento che hanno notevolmente allargato l'offerta per il pubblico. E cosìcentrale dell'estate diventa ancora più interessante, soprattutto per chi non va in vacanza o, anche in ferie, non rinuncia a guardare un po' di televisione. Si comincia ilcon una nuova serie, con protagonista Carla Cugino affiancata da Giancarlo Esposito, e si finisce con il concerto-evento RTL Power Hits Estate, che stabilirà quale canzone, tra tutte le hits di questi mesi, è il vero tormentone dell'estate. In mezzo, tanti titoli tra serie tv, film e ...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sky – Inter tra Nandez e Bellerin per il dopo Hakimi: strategie e novità - fcin1908it : Sky – Inter tra Nandez e Bellerin per il dopo Hakimi: strategie e novità - AdriJuve64 : ARTICOLO DI MARZO, AD OGGI NON CI SONO NOVITà, POI IL CALCIO PIRATA DANNEGGIA LO SPORT. #DAZN #SKY La vittoria di… - SkyTG24 : Decreto Sostegni bis, via libera dal Senato. Da bonus auto a fisco: ecco le novità - HDblog : RT @HDblog: Sky: le serie TV in arrivo ad agosto 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sky novità Basket 3x3, Skate, BMX: gli sport 'di strada' arrivano alle Olimpiadi Tokyo 2020: benvenuti surf e skateboard (dove la star è la 12enne Sky Brown) Le prove durano circa ... Basket "di strada" Altra novità che si rifà al mondo dello sport urbano è il basket 3 contro 3, ...

Army of Thieves, il teaser trailer del prequel di Army of The Dead Tutti gli attori, escluso Matthias, sono delle novità del regista. Tra gli altri interpreti ... arriverà in autunno e sarà disponibile su Netflix, ma sarà disponibile anche su Sky Q e NOW.

Sky e NOW: le principali novità dal 1° al 7 agosto Tom's Hardware Italia Tokyo 2020: benvenuti surf e skateboard (dove la star è la 12enneBrown) Le prove durano circa ... Basket "di strada" Altrache si rifà al mondo dello sport urbano è il basket 3 contro 3, ...Tutti gli attori, escluso Matthias, sono delledel regista. Tra gli altri interpreti ... arriverà in autunno e sarà disponibile su Netflix, ma sarà disponibile anche suQ e NOW.