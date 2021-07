Salernitana, trustee confermano: “Trattative avviate”. Ai tifosi: “Non intasateci la posta” (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Stiamo lavorando per voi”. Davanti alla porta dell’ufficio dei trustee è metaforicamente affisso il noto cartello degli interventi stradali. La comunicazione della mattina di lunedì 26 luglio, seppure ammantata di formalità, dice molto. Nel passaggio più significativo, Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l. scrivono: “(…) Confermando che i trustee hanno avviato tutte le iniziative necessarie per giungere alla cessione della Società, nel rispetto delle previsioni della FIGC e che sono avviate alcune interlocuzioni, si invitano pertanto i sostenitori della Società ed i terzi di qualsiasi specie a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Stiamo lavorando per voi”. Davanti alla porta dell’ufficio deiè metaforicamente affisso il noto cartello degli interventi stradali. La comunicazione della mattina di lunedì 26 luglio, seppure ammantata di formalità, dice molto. Nel passaggio più significativo, Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l. scrivono: “(…) Confermando che ihanno avviato tutte le iniziative necessarie per giungere alla cessione della Società, nel rispetto delle previsioni della FIGC e che sonoalcune interlocuzioni, si invitano pertanto i sostenitori della Società ed i terzi di qualsiasi specie a ...

