Roberto Burioni: "Non riscriverei il post sui no vax sorci. Ho dimenticato che Twitter non è luogo di ironia"

"Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso". Il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, torna in una intervista a 'Corriere della Sera' sul tweet più contestato degli ultimi giorni. Che dice, testualmente: "Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti a Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci". Burioni si riferisce a quelli che non avranno il green pass perché non vaccinati. "Il mio era un tweet ironico, ma io ho dimenticato che Twitter non è il luogo dell'ironia".

