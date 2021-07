Rio Ferdinand racconta Roy Keane: “Quella volta che diede un pugno in faccia a un ragazzo della Primavera” (Di lunedì 26 luglio 2021) Roy Keane, ex attaccante irlandese e del Manchester United, ha avuto spesso la fama di essere un “cattivo” del calcio. A raccontare un aneddoto particolarmente duro, è stato Rio Ferdinand, ex difensore, che ricorda un episodio ai tempi dei Red Devils. Queste le sue parole: “Una volta ha dato un pugno in faccia a Chris Eagles. Chris era un ragazzino e si è preso un po’ troppe libertà con Keane. Roy era di ritorno da un infortunio, oppure non aveva giocato, quindi stava facendo una partitella con le riserve. C’erano parecchi ragazzi delle giovanili in campo e giocatori come ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Roy, ex attaccante irlandese e del Manchester United, ha avuto spesso la fama di essere un “cattivo” del calcio. Are un aneddoto particolarmente duro, è stato Rio, ex difensore, che ricorda un episodio ai tempi dei Red Devils. Queste le sue parole: “Unaha dato unina Chris Eagles. Chris era un ragazzino e si è preso un po’ troppe libertà con. Roy era di ritorno da un infortunio, oppure non aveva giocato, quindi stava facendo una partitella con le riserve. C’erano parecchi ragazzi delle giovanili in campo e giocatori come ...

