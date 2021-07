Puglia, caldo: zone di foggiano e costa sud barese oltre i trenta gradi nella notte Meteo: si prospettano temperature massime anche superiori ai quaranta (Di lunedì 26 luglio 2021) Carpino ha superato i 32 gradi, Sannicandro Garganico i trenta. anche Monopoli. In alcune zone della Puglia questa è stata la notte. Le temperature nella regione, secondo le previsioni Meteo, oggi possono anche essere superiori ai quaranta gradi. (immagine: fonte protezione civile della Puglia) L'articolo Puglia, caldo: zone di foggiano e costa sud barese ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 luglio 2021) Carpino ha superato i 32, Sannicandro Garganico iMonopoli. In alcunedellaquesta è stata la. Leregione, secondo le previsioni, oggi possonoessereai. (immagine: fonte protezione civile della) L'articolodisud...

