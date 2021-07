Precipita dal secondo piano mentre ripara una finestra | tragico volo | inutili i soccorsi | muore sul colpo

(Di lunedì 26 luglio 2021) JESI -incidente domestico questa mattina in via Pio La Torre, traversa di via Paradiso, dove un uomo èto daldi un'abitazione. È morto sulda ...

Advertising

Yogaolic : #Monza Limbiate, precipita dal balcone di casa: grave bimbo di 2 anni - glooit : Bimbo di due anni precipita dal balcone di casa a Limbiate: soccorso in elicottero, è grave leggi su Gloo… - qn_giorno : #Limbiate, precipita dal balcone di casa: grave bimbo di 2 anni - Giorno_Monza : Limbiate, precipita dal balcone di casa: grave bimbo di 2 anni - MOUNTLIVEcom : Monte Bianco: precipita dal Dente del Gigante, morto 65enne di Lecco -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita dal

JESI – Tragico incidente domestico questa mattina in via Pio La Torre, traversa di via Paradiso, dove un uomo è precipitato dal secondo piano di un'abitazione. È morto ...Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio, il Soccorso Alpino è stato allertato per un incidente avvenuto nella zona della cima di Fremamorta, al confine tra la val Gesso della Valletta e la val ...