Palermo: arriva L’ufficiale giudiziario al Baretto, sit in di solidarietà dei clienti storici (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – arriva L’ufficiale giudiziario al Baretto, il chiosco sulla spiaggia di Mondello gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Schillaci, sfrattato dalla società Itali Belga e una folla di clienti storici si raduna attorno per esprimere la propria solidarietà e chiedere una proroga “almeno fino alla fine della stagione estiva”. Il gestore Vincenzo Schillaci parla di “soprusi” a “metà della stagione balneare”. Presente anche l’assessore comunale Tonia Sala, in rappresentanza del Comune, che è proprietario dell’area demaniale. E che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021), 26 lug. (Adnkronos) –al, il chiosco sulla spiaggia di Mondello gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Schillaci, sfrattato dalla società Itali Belga e una folla disi raduna attorno per esprimere la propriae chiedere una proroga “almeno fino alla fine della stagione estiva”. Il gestore Vincenzo Schillaci parla di “soprusi” a “metà della stagione balneare”. Presente anche l’assessore comunale Tonia Sala, in rappresentanza del Comune, che è proprietario dell’area demaniale. E che ...

TV7Benevento : Palermo: arriva L'ufficiale giudiziario al Baretto, sit in di solidarietà dei clienti storici... - UilSicilia : #UILSICILIANEWS arriva come ogni lunedì per fare il punto sugli avvenimenti più importanti della settimana appena t… - x120406x : Quando ti arriva prima la roba presa su aliexpress di quella presa da palermo - FraLauricella : RT @FraLauricella: La corsa ai #vaccini La #VarianteDelta colpisce gli under 35. Ormai è al 65% Revocate le #zonarossa I #NoGreenPass in pi… - lsanlorenzo : RT @gioalbarosa: @lsanlorenzo @riotta @Grosci @andreapurgatori @paolomieli @beppesevergnini @MarcelloSorgi @antoniocalabro @hamelpg @f_pass… -