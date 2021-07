Olimpiadi Tokyo 2020: italiani oggi, lunedì 26 luglio. Nuoto, Martinenghi è di bronzo e 4x100 d'argento! Bacosi seconda, Garozzo in finale (Di lunedì 26 luglio 2021) FIORETTO. Daniele Garozzo conquista la finale con una prestazione maiuscola dopo aver superato con il punteggio di 15-9 il giapponese Takahiro Shikine. Era approdato alle semifinali dopo aver battuto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021) FIORETTO. Danieleconquista lacon una prestazione maiuscola dopo aver superato con il punteggio di 15-9 il giapponese Takahiro Shikine. Era approdato alle semifinali dopo aver battuto...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - danieledv79 : RT @repubblica: Scherma, Daniele Garozzo in finale nel fioretto - paoloNPI : Quanti pensieri per i nonni che sanno tutto della fatica -