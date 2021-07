Nuova feature nell’app Satispay per salvare le proprie tessere preferite (Di lunedì 26 luglio 2021) Satispay è pronta ad arricchirsi di un’altra importate funzione, quella delle ‘tessere‘, che si propone di assicurare agli utenti un accesso semplificato ad ogni tessera che in genere si tiene conservata nel portafoglio. La feature è raggiungibile dalla sezione ‘Servizi‘: tutto quanto dovrete fare è procedere all’aggiunta delle vostre tessere, a patto che siano munite di un codice a barra (fedeltà, tessera sanitaria, ma anche tessere regalo, giusto per farvi qualche esempio). Per salvare una Nuova tessera nella Nuova sezione ‘tessere’ ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)è pronta ad arricchirsi di un’altra importate funzione, quella delle ‘‘, che si propone di assicurare agli utenti un accesso semplificato ad ogni tessera che in genere si tiene conservata nel portafoglio. Laè raggiungibile dalla sezione ‘Servizi‘: tutto quanto dovrete fare è procedere all’aggiunta delle vostre, a patto che siano munite di un codice a barra (fedeltà, tessera sanitaria, ma ancheregalo, giusto per farvi qualche esempio). Perunatessera nellasezione ‘’ ...

