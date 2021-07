No green pass in piazza, Galli: “Ottimo veicolo per covid” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Non è il momento di pensare che si possa cercare di far finta che il problema non esista, temo sia un Ottimo veicolo per la diffusione del virus”. Lo dice Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre, rispondendo alla domanda sulle conseguenze delle manifestazioni del movimento no vax contro il green pass obbligatorio in Italia durante il weekend. “Mi auguro che i ricoveri in ospedale non aumentino” ma davanti a manifestazione come quelle contro il green pass “comincio a temere di sì. Detto molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Non è il momento di pensare che si possa cercare di far finta che il problema non esista, temo sia unper la diffusione del virus”. Lo dice Massimo, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre, rispondendo alla domanda sulle conseguenze delle manifestazioni del movimento no vax contro ilobbligatorio in Italia durante il weekend. “Mi auguro che i ricoveri in ospedale non aumentino” ma davanti a manifestazione come quelle contro il“comincio a temere di sì. Detto molto ...

Ultime Notizie dalla rete : green pass Covid Galli: 'Temo ospedali ancora pieni. Green Pass 9 mesi? Sciocchezza' Ad Agorà su Rai 3 Massimo Galli ha fatto il punto della situazione Covid in Italia , parlando del Green Pass e delle rivolte dei no vax. "Non è il momento di pensare che si possa far finta che il problema non esista: se vogliono continuare anche in quel modo continuano a essere un ottimo veicolo ...

Variante Delta dominante in Europa, le regole per viaggiare In generale, per muoversi nella Ue e nell'area Schengen bisogna essere muniti di green pass con doppia dose ( vaccinazione considerata valida dopo un periodo che varia tra 7 e 14 giorni dalla seconda ...

Green pass, nei piani del governo obbligo anche a scuola e a chi lavora in ristoranti, bar, piscine, stadi... la Repubblica Green pass a partire dal 6 agosto, ma ancora mancano le regole per i controllori L’ultimo decreto emesso dal governo Draghi ha varato il Green pass. Ma su questo provvedimento restano ancora molte zone grigie, perché mancano linee guida e istruzioni per l’uso. I settori che verran ...

Green pass valido 9 mesi, per Galli è “grossolana sciocchezza” Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà Estate di Rai Tre, sulla validità del green pass. L'articolo Green pass valido 9 mesi, per Galli è “gross ...

