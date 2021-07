Morgan e Calcutta nella nuova versione di Altrove | quando uscirà

(Di lunedì 26 luglio 2021)di: l’annuncio proviene dache sui social ha comunicato di aver lavorato ad2021. Si tratta di unadel suo noto brano, dall’album Canzoni Dell’Appartamento rilasciato nel 2003. L’artista ci ha rimesso mano e per l’occasione ha coinvolto. Lo scrive nelle sue storie su Instagram ma tutto tace sul frontee non è notoil brano. ...

verdecannella : morgan ha fatto una canzone con calcutta ?? - jeuneivre : ho appena scoperto che morgan dei tempi di canzoni dell'appartamento è praticamente un calcutta del 2003 - seituttolindie : Morgan ha annunciato una nuova versione di 'Altrove' con Calcutta presto in uscita. - SAonlinemag : @InArteMorgan annuncia - via IG - una versione 2021 di ”Altrove” cantata con @calcutta_di -

Ecco la versione originale del brano Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti, NFT La fotografia dell'...... 2012) e 'L'universo elegante' (MArteLabel, 2015), le collaborazioni con, Dellera, Amanda ... Gogol Bordello, Mad Professor, Bombino, Russell Leetch (Editors), gli italiani Baustelle,, ...Una storia su Instagram nella notte, poi messa in evidenza sul suo profilo, per un annuncio notevole: Morgan ha inciso una nuova versione di "Altrove" nientemeno che con Calcutta: sarà fuori "presto o ...Morgan continua a comunicare con il mondo attraverso la sua pagina Instagram che è diventato il suo mezzo di comunicazione principale ...