Mezzo agricolo in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco (Di lunedì 26 luglio 2021) La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 14'00 di oggi 26 luglio, è intervenuta a Fontanarosa in contrada Pozzo Del Principe, per un incendio che ha interessato un mezzo agricolo intento nel confezionamento di rotoballe.

Mezzo agricolo in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Trattore nel canale, frenetiche ricerche dei sommozzatori CAORLE - Il trattore nel canale, giallo alla Brussa di Caorle . I soccorritori stanno lavorando nella località naturalistica di Vallevecchia per capire se all'interno del mezzo agricolo vi possa essere una persona. L'allarme è scattato verso le 18 quando alcuni passanti hanno notato il trattore in un canale alle porte della Brussa. Sul posto sono intervenuti i Vigili ...

Mezzo agricolo in fiamme, nessun ferito Ottopagine Incendi in Sardegna, il racconto di un pastore: «Così ho rischiato la vita per salvare 400 pecore» Non solo emergenza ambientale, ma anche economica. Campagne e aziende agricole devastate dalle fiamme del gigantesco rogo scoppiato in provincia di Oristano. Tante le realtà coinvolte, ...

Trattore ribaltato nel canale Cavanella a Brussa di Caorle CAORLE. Un trattore ribaltato nel canale Cavanella lungo la strada provinciale 51 in località Brussa a Caorle, vigili del fuoco al lavoro nel tardo pomeriggio di lunedì per capire se al volante vi fos ...

