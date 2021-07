Marco Bocci e Laura Chiatti in crisi? “Amore al capolinea” (Di lunedì 26 luglio 2021) Ormai da qualche settimana il gossip ha gli occhi ben puntati su Marco Bocci e Laura Chiatti e sulla loro possibile crisi, ma cosa c’è di vero e cosa no? Al momento non vi è niente di sicuro e quello che sappiamo è che al momento la coppia non ha né confermato e né smentito le voci che parlano insistentemente di una crisi che i due hanno deciso di affrontare insieme mettendo al primo posto il bene dei loro figli, Enea e Pablo. Ma cosa sta succedendo di preciso? Quella tra Marco Bocci e Laura Chiatti potrebbe non essere ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Ormai da qualche settimana il gossip ha gli occhi ben puntati sue sulla loro possibile, ma cosa c’è di vero e cosa no? Al momento non vi è niente di sicuro e quello che sappiamo è che al momento la coppia non ha né confermato e né smentito le voci che parlano insistentemente di unache i due hanno deciso di affrontare insieme mettendo al primo posto il bene dei loro figli, Enea e Pablo. Ma cosa sta succedendo di preciso? Quella trapotrebbe non essere ...

Advertising

Diamonds97__ : Ciao Marco Bocci turco ???? #LoveIsInTheAir - INLOVEWITHDS2 : @JamieJonessss @rosyb98 Sii super vero infatti io non vedo l'ora di vederla si chiama fino all'ultimo battito oltre… - JamieJonessss : @rosyb98 Non ho visto perché ho beccato la pubblicità sulla fine quindi so solo che c'è Marco Bocci - zazoomblog : Fino all’Ultimo Battito è il nuovo Doc? Prime immagini del medical drama di Rai1 con Marco Bocci (promo) - #all’Ul… - Barby7114 : @StefaniaRugger7 @EmanuelaMarenzi Non è il loro caso ..1 e poi io focslizzerei la parte finale..tsnti hanno dedicat… -