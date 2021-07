Lombardia | violenti temporali | frane e nubifragi

(Di lunedì 26 luglio 2021) Inè allerta maltempo. La regione è stata presa di mira da una fitta serie di perturbazioni che hanno creato danni in diverse zone Il maltempo ha ridotto in ginocchio la. Precipitazioni, perturbazioni hanno creato danni in diverse zone della regione, fino a provocarein Valtellina. Il governatore Attilio Fontana, è apparso visibilmente preoccupato e sui Social ha scritto: “Oggi purtroppo il maltempo ha flagellato diverse zone della. Nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diversee problemi si sono registrati anche in quella di Varese. ...

FrancescComito : #BREAKING ?Nubifragio in atto a Sirtori, a sud di Lecco. In atto violenti nubifragi a Varese, Como e Lecco ????.… - cavs1899 : Sono sull'A4 tra Piemonte e Lombardia perché sto analizzando la situazione pre Milan-Modena Violenti piogge e grand… -

I disagi hanno colpito tutta la provincia e più in generale tutta la. Frana a Blevio: due frazioni isolate Danni in provincia di Como per itemporali con vento e grandine che si ...Nella giornata di domani lunedì 26 lugliotemporali si svilupperanno ancora una volta ... su Valle d'Aosta, Piemonte centro - settentrionale,e Triveneto, con quantitativi cumulati ...Il maltempo che si è abbattuto nella zona ha provocato allagamenti e frane. Una di esse ha investito il paese di Blevio ...La natura che prima sussurrava ora ci sta parlando con forza. Non si sa ancora quali danni abbia fatto, lo si scoprirà sicuramente domattina con la luce. Eventi violenti che spaventano e di fronte a c ...