LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vecchi vola agli ottavi, eliminate Gregorio e Criscio, tocca ai fiorettisti! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:00 Tra dieci minuti inizieranno i sedicesimi del fioretto maschile, ma gli azzurri scenderanno in pedana più in là. 15-11 E ANDIAMOOOOOO!!! LA VINCE DI CARATTERE IRENE Vecchi! 14-11 ALLUNGAAAAA, ALLUNGAA IRENEEE!! 12-11 AFFONDA IRENE, ANDIAMO!!! 11-11 Resta agganciata Irene! 10-10 Arriva l’aggancio della transalpina, sembra di rivivere lo scontro di Gregorio. 10-9 Attenzione, parziale di 3-1 per la francese. 9-7 Nessuna delle due ha intenzione di mollare, una stoccata per parte! 8-6 IRENE IN VANTAGGIO ALLA PAUSA! 7-5 Mantiene due stoccate di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:00 Tra dieci minuti inizieranno i sedicesimi del fioretto maschile, ma gli azzurri scenderanno in pedana più in là. 15-11 E ANDIAMOOOOOO!!! LA VINCE DI CARATTERE IRENE! 14-11 ALLUNGAAAAA, ALLUNGAA IRENEEE!! 12-11 AFFONDA IRENE, ANDIAMO!!! 11-11 Resta agganciata Irene! 10-10 Arriva l’aggancio della transalpina, sembra di rivivere lo scontro di. 10-9 Attenzione, parziale di 3-1 per la francese. 9-7 Nessuna delle due ha intenzione di mollare, una sta per parte! 8-6 IRENE IN VANTAGGIO ALLA PAUSA! 7-5 Mantiene due ste di ...

