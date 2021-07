LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vecchi vola agli ottavi, eliminate Gregorio e Criscio, tocca a Garozzo! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04:27 Toccherà subito a Daniele Garozzo, il campione olimpico di Rio 2016 se la vedrà con l’egiziano Mohamed Hassan. 04:24 Alle 04:35 toccherà ai sedicesimi di finale del fioretto maschile. 04:21 Le ungheresi Liza Pusztai ed Anna Marton sono le ultime qualificate agli ottavi. 04:18 Manon Brunet (FRA), supera l’indiana Chadalavada 15-7, ottavi anche per lei. 04:15 Vittoria netta per Velikaya, 15-4 sull’ungherese Katona. 04:12 Manon Brunet, altra papabile per le medaglie, conduce 6-2 sull’indiana Chadalavada. 04:11 Incontro molto equilibrato invece ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:27 Toccherà subito a Daniele Garozzo, il campione olimpico di Rio 2016 se la vedrà con l’egiziano Mohamed Hassan. 04:24 Alle 04:35 toccherà ai sedicesimi di finale del fioretto maschile. 04:21 Le ungheresi Liza Pusztai ed Anna Marton sono le ultime qualificate. 04:18 Manon Brunet (FRA), supera l’indiana Chadalavada 15-7,anche per lei. 04:15 Vittoria netta per Velikaya, 15-4 sull’ungherese Katona. 04:12 Manon Brunet, altra papabile per le mede, conduce 6-2 sull’indiana Chadalavada. 04:11 Incontro molto equilibrato invece ...

