Le avventure Disney di Alice compiono 70 anni

Leggi su wired

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ricorre oggi il settantesimoversario dall’uscita prima al cinema e poi in tv uno dei cartoni animati più amati di sempre:nel paese delle meraviglie. In questi 70la favola, tratta dall’omonimo libro di Lewis Carroll, è diventata un cult della collezionegrazie anche a quella prima trasposizione cinematografica diretta Hamilton Luske, Wilfred Jackson e Clyde Geronimi, regista, animatore e fumettista italiano. Una storia divenuta anche una delle principali attrazioni nei parchi divertimento. In realtà, in Italia,nella sua versione cartone arrivò il 6 ...