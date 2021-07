Incendio in Sardegna, la devastazione si vede perfino dal satellite (Di lunedì 26 luglio 2021) Firenze, 26 luglio 2021 " Arriva attraverso gli occhi del satellite per l'osservazione terrestre Sentinel2 dell'Agenzia Spaziale Europea, la prima immagine dell'enorme Incendio in Sardegna . A ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Firenze, 26 luglio 2021 " Arriva attraverso gli occhi delper l'osservazione terrestre Sentinel2 dell'Agenzia Spaziale Europea, la prima immagine dell'enormein. A ...

Advertising

fanpage : La #Sardegna continua a bruciare: sono quasi 1.500 gli sfollati, 20mila gli ettari di terra e dieci i comuni coinvo… - Tg3web : Gravissimo incendio in Sardegna. Bruciati diecimila ettari nell'Oristanese. Le fiamme minacciano i centri abitati.… - insopportabile : Ringrazio le decine di persone che mi chiedono come poter dare una mano d'aiuto alle popolazioni della Sardegna col… - MartinaCosenza5 : RT @Louis_Tomlinser: qui in Sardegna c'è un enorme incendio, sta bruciando tutto vegetazione, case, animali, aziende. Se potete donare fat… - EnricoLobina : RT @fffitalia: Da 70 ore la Sardegna brucia, con 20.000 ettari persi e quasi 2000 sfollati. Un incendio senza precedenti che rischia di div… -