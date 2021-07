Il Regno Unito progetta il britcoin, la sua valuta digitale (Di lunedì 26 luglio 2021) Sterlina Foto di bluebudgie da PixabayIl Regno Unito si aggiunge alla lista delle potenze che hanno messo allo studio una “valuta digitale della banca centrale”: è questa la definizione data da Londra all’ipotesi di britcoin, come è già stata ribattezzata la nuova moneta che potrebbe affiancare quella corrente con il volto di Sua Maestà. Secondo quanto emerso finora, la Banca d’Inghilterra stabilirebbe un equivalente digitale del denaro fisico, controllandolo allo stesso modo della sterlina. Esperti dell’organismo centrale, che si è sempre espresso con gravi moniti nei confronti del ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) Sterlina Foto di bluebudgie da PixabayIlsi aggiunge alla lista delle potenze che hanno messo allo studio una “della banca centrale”: è questa la definizione data da Londra all’ipotesi di, come è già stata ribattezzata la nuova moneta che potrebbe affiancare quella corrente con il volto di Sua Maestà. Secondo quanto emerso finora, la Banca d’Inghilterra stabilirebbe un equivalentedel denaro fisico, controllandolo allo stesso modo della sterlina. Esperti dell’organismo centrale, che si è sempre espresso con gravi moniti nei confronti del ...

