Il reboot di Paranormal Activity è pronto

(Di lunedì 26 luglio 2021) A circa 15 anni dal debutto,resta una delle saghe più rappresentative della nuova ondata di film horror. Ha fatto anche la fortuna della Blumhouse, una delle case di produzione specializzate nel genere. È stato proprio il fondatore Jason Blum ad aggiornarci sullo stato dell’arte del settimo capitolo, già atteso per lo scorso marzo ma slittato al 2022 per via della pandemia:èe con tutta probabilità debutterà entro la fine del 2021 sulla piattaforma streaming americana Paramount+. Qualche dettaglio in più: la trama porta la firma di Christopher Landon, sceneggiatore veterano (sono suoi quattro capitoli, da ...

In un'intervista rilasciata a Collider il produttore e fondatore di Blumhouse Jason Blum ha rivelato che il nuovo, ancora senza titolo,di "Activity" è già finito. " Potrebbe non ...Jason Blum ha confermato la fine delle riprese deldiActivity . Per citare le parole del celebre produttore americano, il film diretto da Oren Peli nel 2007 è stato la prima pepita scoperta da Blumhouse Productions che ha costruito ...Il produttore Jason Blum conferma che il settimo capitolo della saga horror Paranormal Activity riscriverà le origini del franchise e sarà disponibile in streaming entro la fine dell’anno ...“Paranormal Activity” sta tornando con un reboot. Il film del 2007 non ha solo ispirato una nuova tendenza horror, è stato anche il film che ha contribuito a lanciare Blumhouse, lo studio di produzion ...