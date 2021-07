Il patto della spigola: “Volemose bene”! (Di lunedì 26 luglio 2021) di Antonello Laiso. La recente riappacificazione d’intenti tra il garante del M5S Grillo e l’ex premier Conte e’ stata attenzionata ad arte, probabilmente volutamente forzata anche con quel immagine simbolica del “Volemose bene” del patto della spigola. Un patto che a tanti addentro la politica e non ed al sottoscritto sa molto poco di pesce Leggi su freeskipper (Di lunedì 26 luglio 2021) di Antonello Laiso. La recente riappacificazione d’intenti tra il garante del M5S Grillo e l’ex premier Conte e’ stata attenzionata ad arte, probabilmente volutamente forzata anche con quel immagine simbolica del “bene” del. Unche a tanti addentro la politica e non ed al sottoscritto sa molto poco di pesce

