Il dramma di Daniele Garozzo dopo aver perso l' oro | ciò che non avevano mostrato | spunta un video straziante | Guarda

(Di lunedì 26 luglio 2021) Piangeal termine della finale per il primo posto di fioretto maschile persa contro Cheung (Hong Kong) a Tokyo 2020. Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia.non è quindi riuscito a bissare l'oro di Rio 2016. “Fa molto male, c'è poco da dire, ho lasciato troppo spazio al centro, ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana, ho avuto un problema fisico, e poi il mio avversario ha tirato benissimo, mettendo stoccate importanti. Ho avuto i crampi, mi era già capitato durante la giornata, è stato un lungo cammino, un percorso lungo e ...