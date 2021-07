Green Pass, attenzione alla nuova truffa su WhatsApp: il falso messaggio da non aprire (Di lunedì 26 luglio 2021) Green Pass, nuova truffa su WhatsApp, ecco il falso messaggio da non aprire. Dopo l’introduzione del Green Pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto molti criminali informatici hanno colto la palla al balzo cercando di ingannare gli utenti con finti messaggi creati con l’unico scopo di carpire dati sensibili. E in molti, purtroppo, ci sono cascati. Green Pass, attenzione alla nuova truffa su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021)su, ecco ilda non. Dopo l’introduzione delobbligatorio dal prossimo 6 agosto molti criminali informatici hanno colto la pal balzo cercando di ingannare gli utenti con finti messaggi creati con l’unico scopo di carpire dati sensibili. E in molti, purtroppo, ci sono cascati.su ...

