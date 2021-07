Formula Uno, il leone Alonso: “Ancora oggi non sono in grado di perdere…” (Di lunedì 26 luglio 2021) Quarant’anni e non sentirli. Fernando Alonso, uno dei veterani di questo Mondiale di Formula Uno, non intende ammainare così presto la sua bandiera. Ma cosa spinge lo spagnolo, ex campione del mondo, a continuare? La sua voglia irrefrenabile di vittoria. L’iberico ha spiegato che, Ancora oggi, non riuscirebbe ad accettare un secondo posto. Peccato che l’Alpine, l’attuale vettura che guida, non gli possa consentire di lottare per le posizioni di vertice. L’ex Ferrari ha spiegato la sua mentalità. Alonso: il tempo passa, ma la voglia di vincere resta immutata La voglia di vittoria per Fernando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Quarant’anni e non sentirli. Fernando, uno dei veterani di questo Mondiale diUno, non intende ammainare così presto la sua bandiera. Ma cosa spinge lo spagnolo, ex campione del mondo, a continuare? La sua voglia irrefrenabile di vittoria. L’iberico ha spiegato che,, non riuscirebbe ad accettare un secondo posto. Peccato che l’Alpine, l’attuale vettura che guida, non gli possa consentire di lottare per le posizioni di vertice. L’ex Ferrari ha spiegato la sua mentalità.: il tempo passa, ma la voglia di vincere resta immutata La voglia di vittoria per Fernando ...

