Draghi - Cartabia, lungo incontro per mettere a punto il testo finale sulla Giustizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci sono da superare i molti dubbi dei Cinquestelle. Conte, che lavora a una mediazione, pensa allo stop della prescrizione per i delitti di mafia e terrorismo, ma la questione agita la maggioranza. Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci sono da superare i molti dubbi dei Cinquestelle. Conte, che lavora a una mediazione, pensa allo stop della prescrizione per i delitti di mafia e terrorismo, ma la questione agita la maggioranza.

bendellavedova : .@Piu_Europa sosterrà la riforma Cartabia, perché è un passo nella direzione necessaria. Conte e il M5S devono rass… - fattoquotidiano : Controriforma #Cartabia: Draghi apre, i 5S aspettano, ma è scontro sugli emendamenti - MatteoRichetti : #Conte dichiara che i 5s non gradiscono la riforma #Cartabia perché non accetteranno che venga cancellato il proces… - CardelliAc : RT @lucianocapone: - Draghi è un figlio di papà, un curriculum ambulante che non capisce un cazzo; - Cartabia non è un giurista vero, non… - Adrypaola3 : RT @fattoquotidiano: Controriforma #Cartabia: Draghi apre, i 5S aspettano, ma è scontro sugli emendamenti -