Domenica d'inferno a Roma Est: autodemolitore distrutto, baracche evacuate e 50 persone intrappolate in un ristorante (VIDEO) (Di lunedì 26 luglio 2021) Una Domenica di fuoco quella appena trascorsa nella Capitale con il quadrante est avvolto dalle fiamme, messo in ginocchio da tre grossi incendi. Il primo è divampato poco prima delle 16, quando una folta coltre di fumo si è alzata e ha interessato l'area tra via di Monte Buccalione, via Salviati, viale Palmiro Togliatti e il tratto urbano dell'Autostrada dei Parchi A24. Leggi anche: Festa di compleanno 'col botto': accendono i fuochi d'artificio e scoppia l'incendio Incendio Roma Est Mentre i vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento risultate difficili a causa del forte vento, i poliziotti accorsi sul posto hanno percosso tutto ...

