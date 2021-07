Demiral-Borussia Dtm: la Juventus fissa il prezzo (Di lunedì 26 luglio 2021) Potrebbe presto concretizzarsi la trattativa Demiral-Borussia Dtm per il trasferimento del difensore turco della Juventus in Germania. nei giorni precedenti si era parlato di un interessamento dell’Atalanta, ma ora paiono i gialloneri a fare sul serio e presto potrebbero presentare un’offerta ai bianconeri. Demiral-Borussia Dtm: affare possibile? Quel che è certo è che il centrale bianconero vuole giocare titolare, cosa difficile nella Juventus dove è chiuso da Bonucci, Chiellini e De Light. Ecco che potrebbe spingere per accettare la corte del Borussia, alla ricerca ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Potrebbe presto concretizzarsi la trattativaDtm per il trasferimento del difensore turco dellain Germania. nei giorni precedenti si era parlato di un interessamento dell’Atalanta, ma ora paiono i gialloneri a fare sul serio e presto potrebbero presentare un’offerta ai bianconeri.Dtm: affare possibile? Quel che è certo è che il centrale bianconero vuole giocare titolare, cosa difficile nelladove è chiuso da Bonucci, Chiellini e De Light. Ecco che potrebbe spingere per accettare la corte del, alla ricerca ...

