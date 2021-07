Covid, ecco il nuovo algoritmo del Cnr per predire l’evoluzione del virus in Europa (Di lunedì 26 luglio 2021) Pubblicato sulla rivista Scientific Reports (Nature.com) un articolo, “Metastable states in plateaus and multi-wave epidemic dynamics of Covid-19 spreading in Italy”, che introduce un nuovo indice alternativo in grado di descrivere in maniera quantitativa la dinamica della pandemia da Covid-19. Gli autori dello studio appartengono al Gruppo di ricerca Covid-19 coordinato da RICMASS, a cui contribuiscono ricercatori di Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Infn e dell’Università di Camerino. “La dinamica della diffusione di Covid-19 nelle regioni italiane è accuratamente descritta mediante un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Pubblicato sulla rivista Scientific Reports (Nature.com) un articolo, “Metastable states in plateaus and multi-wave epidemic dynamics of-19 spreading in Italy”, che introduce unindice alternativo in grado di descrivere in maniera quantitativa la dinamica della pandemia da-19. Gli autori dello studio appartengono al Gruppo di ricerca-19 coordinato da RICMASS, a cui contribuiscono ricercatori di Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Infn e dell’Università di Camerino. “La dinamica della diffusione di-19 nelle regioni italiane è accuratamente descritta mediante un ...

Advertising

borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - AlbertoBagnai : Ecco qua: - fattoquotidiano : Parla l'esperto di lobby Pier Luigi Petrillo: ecco come si “sabota” il Parlamento [di @antonellocapor2] - TytoAlb82433730 : RT @GuidoDeMartini: ?? ECCO COSA SUCCEDE QUANDO I VARI PEZZI DELLA STORIA NON STANNO ASSIEME ?? In vacanza in Sardegna dopo la doppia dose di… - Nikol2004Rossi : RT @PersempreNadia: #greenpass Svelato il motivo della fretta e dei ricatti dell'esecutivo per vaccinare quante più persone possibili: da O… -