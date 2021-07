CorSport: Federica Pellegrini è qualcosa di simile a ciò che Raffaella Carrà è stata nello spettacolo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Corriere dello Sport dedica un articolo a firma di Marco Evangelisti a Federica Pellegrini: oggi alle 12 cercherà di centrare la sua quinta finale olimpica. “Sono vent’anni che Federica Pellegrini scala in pubblico le corsie delle piscine, con quello stile di bracciata che qualcuno che se ne intende ha paragonato a quello di un uomo”. Con quella bracciata, la Pellegrini ha raccolto 64 medaglia in competizioni internazionali assolute, tra cui un oro e un argento olimpici, due record del mondo (quello sui 200 ancora è in essere e l’altro è diventato europeo). La sua è “una vita agonistica lunga e piena di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Corriere dello Sport dedica un articolo a firma di Marco Evangelisti a: oggi alle 12 cercherà di centrare la sua quinta finale olimpica. “Sono vent’anni chescala in pubblico le corsie delle piscine, con quello stile di bracciata che qualcuno che se ne intende ha paragonato a quello di un uomo”. Con quella bracciata, laha raccolto 64 medaglia in competizioni internazionali assolute, tra cui un oro e un argento olimpici, due record del mondo (quello sui 200 ancora è in essere e l’altro è diventato europeo). La sua è “una vita agonistica lunga e piena di ...

