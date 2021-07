Coronavirus | un ricovero in più e incidenza che continua a salire Pochi tamponi processati | 54 nuovi casi di contagio La progressione del

(Di lunedì 26 luglio 2021) ANCONA - Menoverificati come accade da sempre la domenica, menodiin una curva che però chiede sempre la massima allerta perchè anche stavolta i dati relativi all'...

Advertising

ag_notizie : Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono sessantadue i nuovi casi, un ricovero - reggiotv : Reggio Calabria. La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le… - ArmandaGelsomin : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: 565 nuovi positivi su oltre 15mila tamponi effettuati, età media… - CiccioniSe : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: 565 nuovi positivi su oltre 15mila tamponi effettuati, età media… - Strill_it : Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 1 ricovero e 1 dimissione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ricovero

ANCONA - Meno tamponi verificati come accade da sempre la domenica, meno casi di contagio in una curva che però chiede sempre la massima allerta perchè anche stavolta i dati relativi all' incidenza ...Passa da 3 a 4 il dato dei pazienti in degenza nei reparti del padiglione Santa Teresa dedicati ai pazienti positivi al. E dunque si registra un ingresso in più nelle ultime 24 ore. Anche ...Catanzaro - Le persone risultate positive al Coronavirus sono 70287 (+88) rispetto a ieri. 22 i guariti e nove i decessi (tutti nella provincia di Cosenza). Inoltre, si registra un nuovo ricovero in t ...I numeri del 26 luglio 2021: aggiiornamenti del Ministero della Salute su casi totalia, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive ...