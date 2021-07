Calderoli: "No Vax sbagliano nella maniera più totale" (Di lunedì 26 luglio 2021) “Le manifestazioni vanno segnalate alle autorità ma soprattutto va garantito che non possano diventare un mezzo di diffusione del virus. Quell’assembramento, con le persone le une addosso alle altre senza mascherina, è stato pericoloso per la salute, a partire da quella dei manifestanti”. Così il vice presidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli, parlando con il Corriere della Sera delle manifestazioni contro il Green pass, soprattutto nella sua città. “Cosa abbia significato per Bergamo il Covid lo constato ogni volta che vado ad un gazebo. C’è sempre qualcuno che mi ricorda una persona scomparsa. E sono tutti anziani, i leghisti della prima ora. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) “Le manifestazioni vanno segnalate alle autorità ma soprattutto va garantito che non possano diventare un mezzo di diffusione del virus. Quell’assembramento, con le persone le une addosso alle altre senza mascherina, è stato pericoloso per la salute, a partire da quella dei manifestanti”. Così il vice presidente del Senato, il leghista Roberto, parlando con il Corriere della Sera delle manifestazioni contro il Green pass, soprattuttosua città. “Cosa abbia significato per Bergamo il Covid lo constato ogni volta che vado ad un gazebo. C’è sempre qualcuno che mi ricorda una persona scomparsa. E sono tutti anziani, i leghisti della prima ora. ...

