Calciomercato Serie A | tutte le trattative Asse caldo tra Inter e Cagliari

DiMarzio : #Calciomercato | Bustos era stato proposto a due squadre di Serie A, con il #Genoa che aveva fatto un tentativo - DiMarzio : ??Il #Foggia tratta #Sciacca ??Tutte le news di #calciomercato di oggi - DiMarzio : #Calciomercato | #Ascoli, fatta per l'arrivo di Botteghin - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB LIVE | #Benevento, obiettivo Cancellotti del Perugia. #Reggina: pressing per Garritano. Le… - MondoNapoli : KKN - Ounas cercato da tre squadre di Serie A - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Sky Sport

L'asse Inter - Cagliari sta ormai diventando una costante sul mercato: nel capitolo 2021 , oltre al 'solito' Radja Nainggolan , è coinvolto Nahitan Nandez , valutato ben 30 milioni dal club sardo. E' ...Il Milan è stato il club italiano più attivo tra i top teams dellaA durante il primo mese di, che va a concludersi. A fronte di due addii pesanti, a livello tecnico, ma anche economico, non avendo portato introiti nelle casse della società, come ...Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini è intervenuto a Radio 24 e ha parlato del recente decreto in merito alle capienze negli impianti ...Calciomercato Torino, i granata stanno per mettere le mani su Junior Messias: c'è l'indizio sull'arrivo del brasiliano dal Crotone ...