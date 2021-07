Brucia il villaggio di Temptation Island | parte del Resort Relais Is Morus è andato distrutto

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il, noto alle cronache televisive per essere la location di, èa fuoco. Nelle scorse ore,delInper una raffica di fiamme; un incendio che non ha nulla a che fare con il fuoco che sta devastando la provincia di Oristano. La Sardegna … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Lyne_Scott : Ieri pomeriggio il fumo ha iniziato a sollevarsi alle nostre spalle, da ieri sera cadono cenere e fuliggine, eppure… -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia villaggio

Gossip e TV

Anche all'epoca fu appiccato il fuoco da parte di ignoti nel. Bruciarono la sala congressi e una vettura posteggiata all'esterno dell'albergo. Inoltre una persona impegnata nelle operazioni ...... il motore BE - 3, sviluppato dalla società di turismo spaziale Blue Origin di Bezos,... Mondo Ilolimpico di Tokyo 2020 non ha letti "anti - sesso" Affermazione falsa: Diversi messaggi ...Parte del Resort Relais Is Morus è andato distrutto. Il villaggio di Temptation Island, tra le fiamme nelle prime ore del mattino.Nella notte di lunedì 26 luglio, una parte del Resort Relais Is Morus, villaggio noto alle cronache televisive per ospitare le trame di Temptation Island, è andato distrutto a causa di un incendio; in ...