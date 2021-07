Borse asiatiche in profondo rosso, bene solo Tokyo (Di lunedì 26 luglio 2021) Inizio di settimana difficile per le Borse asiatiche, spaventata da una ripresa dei contagi da Coronavirus. Listini in calo generalizzato con l'eccezione di Tokyo che a meno di mezz'ora dalla chiusura ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Inizio di settimana difficile per le, spaventata da una ripresa dei contagi da Coronavirus. Listini in calo generalizzato con l'eccezione diche a meno di mezz'ora dalla chiusura ...

Advertising

bizcommunityit : #Borsa, per l'Europa settimana positiva nonostante il lunedì nero. Ora focus sulla Fed #finanzaemercati - DividendProfit : Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività - DividendProfit : Borse asiatiche negative. Tokyo chiusa per festività - sole24ore : L'attenzione resta alta per le evoluzioni dei contagi, di nuovo in rialzo in vari Paesi e in vista dell'inizio dell… - 24finanza : Europa tutta in rialzo, verso ottava positiva con occhi su Covid e ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse asiatiche in profondo rosso, bene solo Tokyo Inizio di settimana difficile per le borse asiatiche, spaventata da una ripresa dei contagi da Coronavirus. Listini in calo generalizzato con l'eccezione di Tokyo che a meno di mezz'ora dalla chiusura guadagna l'1,02%. Per il resto, in ...

Borsa, per l'Europa settimana positiva nonostante il lunedì nero. Ora focus sulla Fed Settimana prossima la due giorni della banca centrale americana Settimana di rialzi per le Borse europee, nonostante lunedì scorso tutti i listini del Vecchio Continente abbiano accusato una violenta ...

Borse asiatiche in profondo rosso, bene solo Tokyo Tiscali.it Crollano le Borse cinesi. Positiva Tokyo Segno più in chiusura per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,90%, dopo la lunga pausa (sia giovedì che venerdì scorso ...

In Asia prevale il segno meno, oggi la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi La borsa giapponese è chiusa, ma è scesa dell'1,7% in settimana. Nel giorno in cui si inaugurano ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, tra gli atleti si registra il numero più alto di positivi al Covid ...

Inizio di settimana difficile per le, spaventata da una ripresa dei contagi da Coronavirus. Listini in calo generalizzato con l'eccezione di Tokyo che a meno di mezz'ora dalla chiusura guadagna l'1,02%. Per il resto, in ...Settimana prossima la due giorni della banca centrale americana Settimana di rialzi per leeuropee, nonostante lunedì scorso tutti i listini del Vecchio Continente abbiano accusato una violenta ...Segno più in chiusura per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,90%, dopo la lunga pausa (sia giovedì che venerdì scorso ...La borsa giapponese è chiusa, ma è scesa dell'1,7% in settimana. Nel giorno in cui si inaugurano ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, tra gli atleti si registra il numero più alto di positivi al Covid ...