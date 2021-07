Binance US sta valutando una IPO, afferma Changpeng Zhao (Di lunedì 26 luglio 2021) Changpeng Zhao ha rivelato che Binance US sta valutando la possibilità di diventare una società quotata in borsa Changpeng Zhao, il CEO del principale exchange di criptovalute Binance, ha rivelato che Binance US, la sua piattaforma di trading negli Stati Uniti, potrebbe diventare pubblica. Lo ha reso noto durante l'evento "Redefine Tomorrow" organizzato da SCB 10X. Zhao ha sottolineato che la quotazione di Coinbase alla borsa NASDAQ ad aprile ha reso gli Stati Uniti un ambiente privilegiato per le società di criptovaluta che desiderano ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 26 luglio 2021)ha rivelato cheUS stala possibilità di diventare una società quotata in borsa, il CEO del principale exchange di criptovalute, ha rivelato cheUS, la sua piattaforma di trading negli Stati Uniti, potrebbe diventare pubblica. Lo ha reso noto durante l'evento "Redefine Tomorrow" organizzato da SCB 10X.ha sottolineato che la quotazione di Coinbase alla borsa NASDAQ ad aprile ha reso gli Stati Uniti un ambiente privilegiato per le società di criptovaluta che desiderano ...

CryptoCryptoNe3 : ?? ATTENZIONE BINANCE COIN STA ESPLODENDO !! Cosa fare ora CRYPTO CRYPTO NEWS - - DividendProfit : Binance US ‘sta considerando il percorso IPO’, rivela CZ Da CoinTelegraph - DividendProfit : Binance US ‘sta considerando il percorso IPO’, rivela CZ Da CoinTelegraph - lecriptovalute : RT “ Binance US sta creando strutture per “rendere più facile la realizzazione di una IPO,” rivela il CEO di Binanc… - ITCointelegraph : Binance US sta creando strutture per “rendere più facile la realizzazione di una IPO,” rivela il CEO di Binance, Ch… -