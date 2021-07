Avviso meteo: forti grandinate in atto su diverse settori sarà un incubo (Di lunedì 26 luglio 2021) Avviso meteo: grandinate già in atto e nelle prossime ore sarà un incubo, a rischio 11 provincie. Alt, pericolo di GRANDINE! sarà un lunedì da incubo al Nord. Entro la serata su tante regioni si eleverà in maniera esponenziale il rischio di forti temporali e di intense grandinate a causa di un temporaneo, ma rapido, cedimento dell’alta pressione. Ma cosa sta accadendo? Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021)già ine nelle prossime oreun, a rischio 11 provincie. Alt, pericolo di GRANDINE!un lunedì daal Nord. Entro la serata su tante regioni si eleverà in maniera esponenziale il rischio ditemporali e di intensea causa di un temporaneo, ma rapido, cedimento dell’alta pressione. Ma cosa sta accadendo?

DPCgov : ?? Martedì #27luglio ???? #allertaARANCIONE in Lombardia ???? #allertaGIALLA in 6 Regioni. ??? Ancora temporali al Nord.… - DPCgov : ????In arrivo pioggia e temporali al Nord-Ovest e burrasca al Centro. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del… - ComuneSambo : ? AVVISO MALTEMPO ? - CINEMA ALL'APERTO - TEATRO CENTRALE ? | Comunichiamo che, a causa delle avverse condizioni me… - AllertApc : RT @DPCgov: ?? Martedì #27luglio ???? #allertaARANCIONE in Lombardia ???? #allertaGIALLA in 6 Regioni. ??? Ancora temporali al Nord. Leggi l'avvi… - pcbassignana : RT @DPCgov: ?? Martedì #27luglio ???? #allertaARANCIONE in Lombardia ???? #allertaGIALLA in 6 Regioni. ??? Ancora temporali al Nord. Leggi l'avvi… -