12 Piatti Freddi e super veloci da preparare | perfetti per quando fa caldo!

(Di lunedì 26 luglio 2021) Primi? Eccone 12 tutti per voi! Gli italiani non sanno rinunciare alla pasta, neanche in estate. I nutrizionisti consigliano di mangiare leggero e sano, eppure difficilmente riusciremo a mettere da parte l’amato piatto di pasta. Basti pensare che alcuni osano perfino portarsi la pasta al forno in spiaggia! Per non rinunciare alla pasta e allo stesso tempo mangiare leggero possiamo però affidarci alle insalate di pasta o pasta fredda che dir si voglia. Di seguito diamo qualche idea per non limitarsi a tonno e mais! Tonno, pomodorini olive e basilico Tagliamo una generosa quantità di pomodorini ...