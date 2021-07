Wta Palermo 2021, dominio Collins in finale: Ruse sconfitta e in apnea (Di domenica 25 luglio 2021) Danielle Collins si aggiudica il torneo Wta di Palermo 2021. L’americana vince il suo primo torneo del circuito maggiore femminile battendo la rumena Elena Gabriela Ruse in due set col punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco e scrive il suo nome sull’anno d’oro del prestigioso torneo palermitano sulla terra rossa del Country Time Club giunto quest’anno alla trentaduesima edizione. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo set complicato per l’americana nelle fasi iniziali, visto che la 44 al mondo si trova sotto di un break nel terzo game. C’è però l’immediato controbreak della Collins, che fa da ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Daniellesi aggiudica il torneo Wta di. L’americana vince il suo primo torneo del circuito maggiore femminile battendo la rumena Elena Gabrielain due set col punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco e scrive il suo nome sull’anno d’oro del prestigioso torneo palermitano sulla terra rossa del Country Time Club giunto quest’anno alla trentaduesima edizione. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo set complicato per l’americana nelle fasi iniziali, visto che la 44 al mondo si trova sotto di un break nel terzo game. C’è però l’immediato controbreak della, che fa da ...

Advertising

sportface2016 : #WtaPalermo, dominio #Collins in finale: #Ruse sconfitta e in apnea - TENIPOcom : WTA 250 Palermo - Clay (Final) Danielle Collins (USA) def. Elena-Gabriela Ruse (ROU) 6:4 6:2 - tennisplazanews : Kimberley Zimmermann (@ZimmermannKim95) verovert dubbeltitel in Palermo - sportface2016 : #WtaPalermo, calo di pressione per la #Ruse in finale contro la #Collins: si accascia per la stanchezza - SaifSmacks : WTA Palermo Final ?? Ruse +4 (-120) ATP Umag Final ?? Carlitos -4.5 (-115) -