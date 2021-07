Voghera | l’interrogatorio di Adriatici | «Sono addestrato | non volevo uccidere» Il gip | «Dall’assessore rischi per la collettività»

Leggi su open.online

(Di domenica 25 luglio 2021) Youns el Boussettaoui è ormai morto da tre ore, in ospedale, per le ferite causate da un unico proiettile che ha attraversato petto e addome. Massimosi trova nella caserma dei carabinieri dile 3.27. Alla domanda del pm sull’accidentalità dello sparo, l’assessore leghista – autosospesosi dall’incarico e trasferito in una località segreta per la sua sicurezza – risponde: «Se avessi voluto sparare volontariamente, avrei esploso più colpi, sfruttando le caratteristiche dell’arma che consente di sparare più colpi in rapida successione. Posso affermare questo anche in virtù dell’addestramento che ho avuto da ...